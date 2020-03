Avalanșă în Alpii austrieci: șase persoane au murit Șase persoane au fost ucise în doua avalanșe din Alpii austrieci, potrivit autoritațile austriece. Un grup de cinci persoane a fost lovit de o avalanșa în zona Dachstein în jurul orei 9:30. Se crede ca alpiniștii erau din Cehia, scrie The Independent.



Serviciile de urgența au fost chemate imediat de martori, dar nu au putut salva victimele.



În zona Grossglockner din sud-vestul Austriei, un polițist a murit în timpul unui antrenament alpin, dupa ce a fost lovit și el de o avalanșa.



În Alpii austrieci au loc avalanșe în special din cauza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de turiști din strainatate a fost surprins, vineri, de o avalanșa in Munții Fagaraș. O persoana a decedat, iar alte doua sunt ranite, anunța Salvamont Romania.Incidentul s-a produs, vineri dimineața, in Munții Fagaraș, zona Șerbota, cand grupul de 11 persoane a fost surprins de avalanșa.”O avalanșa…

- Un tanar și-a pierdut viața intr-un accident rutier grav petrecut sambata dimineața pe DN 19 Oradea – Satu Mare, in localitatea Ianca, județul Bihor. In accident au fost implicate patru mașini, iar alte șase persoane au fost ranite. Au fost efectuate manevre de resuscitare, insa tanarul nu a mai putut…

- In estul Turciei a avut loc miercuri o avalansa si 23 de persoane au murit. Avalansa a prins sub zapada zeci de salvatori trimiși la fața locului dupa ce o prima avalanșa a avut loc in același loc marți, au spus autoritațile locale, potrivit hotnews.ro Guvernatorul provinciei Van, Mehmet Emin Bilmez,…

- Opt persoane au murit și alte 30 au fost ranite duminica in urma unui incendiu care s-a produs intr-un centru pentru persoane cu dizabilitați mintale dintr-un oraș din vestul Republicii Cehe, informeaza agenția AFP, citata de Agerpres.Toate victimele sunt adulte. Cele 30 de persoane ranite au fost transportate…

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de un autobuz, pe drumul dintre localitațile Orlat și Cristian, din județul Sibiu. In autobuz erau 50 de persoane, care au fost preluate de alt vehicul, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Ambulanței…

- Cel putin doua persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce zeci de vehicule s-au ciocnit in lant, pe autostrazi din Germania, in conditii de ceata densa, informeaza site-ul T-online.de, potrivit MEDIAFAX.Doua persoane au murit dupa ce 15 masini s-au lovit pe Autostrada germana…

- Noua persoane au murit, iar alte trei sunt date disparute dupa ce ciclonul Belna a lovit tarmurile nord-vestice din Madagascar, a anuntat marti un oficial citat de agentia DPA. Directorul autoritatii...

- Doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, noaptea trecuta, in urma unui accident petrecut pe DN11, Targu Secuiesc-Brasov, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la kilometrul 38+160 de metri, pe raza localitatii Moacsa, judetul…