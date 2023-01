Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Drumuri face planurile pentru realizarea unui drum de legatura intre Centura Brașov, DN 1, Autostrada A 3 (Rașnov) și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, o șosea necesara in perspectiva operaționalizarii Aeroportului legat la rețeaua CNAIR doar prin drumuri secundare. Pentru șoseaua…

- Consiliul Local al comunei Albești a aprobat joi, 15 decembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, documentația tehnico-economica, studiul de fezabilitate și documentația de avizare a lucrarilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare strazi interioare in…

- Compania de Drumuri a deschis in aceasta dupa amiaza circulația pe primul lot al Autostrazii Sibiu-Pitești, aceasta fiind prima inaugurare de Autostrada din acest an. Este un lot de 13 kilometri intre Sibiu și Boița pe care un constructor din Austria l-a terimat cu 5 luni INAINTE de termen. Intreaga…

- Dupa comunicatul de acum cateva zile (link: http://bit.ly/3GWUHxn), astazi va prezentam monitorizarea noastra independenta a tuturor proiectelor de autostrada aflate momentan in procedura de achiziție publica. Sunt 18 segmente de pe 4 autostrazi (A0, A3, A7 și A13), puțin peste 444 km cu o valoare estimata…

- Compania de Drumuri reziliaza contractul pentru proiectarea lotului Vatra Dornei-Suceava de pe traseul viitorului drum de mare viteza Baia Mare-Suceava. La aproape doi ani de la semnarea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul de 107 kilometri dintre Vatra Dornei si…

- Compania de Drumuri a transmis Agenției pentru Protecția Mediului Neamț documentația de mediu, un pas important pentru obținerea Acordului de Mediu pe sectorul montan al Autostrazii Unirii, secțiunea Targu Mureș-Targu Neamț (211 km), a anunțat marți, Catalin Urtoi, consilierul Ministrului Transporturilor,…

- Guvernul va scoate din nou la licitatie contractul de proiectare pentru autostrada A 13 Brasov-Bacau. In septembrie, executivul a reziliat contractul cu firma Search, care in doi ani realizase doar 15 % din studiul de fezabilitate. Secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Gabriel Bunduc: Gabriel…

- Șoferii care platesc taxa de drum trebuie sa fie atenti la site-ul unde fac plata. In caz contrar, ei pot achita sume mai mari cu 200% fața de costul real al rovinietei, atentioneaza Compania de Drumuri. Astfel, soferii care achita bani prin intermediul site-ului digitale-vignette-ro.online/ro risca…