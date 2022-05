Autostrada Transilvania, îngreunată de problemele din Sălaj Asociația Pro Infrastructura atrage din nou atenția asupra problemelor intampinate in construcția autostrazii Transilvania pe raza județului Salaj. „Constructorul este mobilizat excepțional, progresul fiind vizibil la fiecare 7-10 zile. Se lucreaza efectiv pe toate planurile, zi-lumina, de la piloți forați la terasamente, de la sapaturi la elevații. Din pacate, poezia se oprește aici, entuziasmul fiind taiat de lista de blocaje majore. Avem doua schimbari de soluții tehnice la Nadașelu și zona Topa Mica pe care CNAIR trebuie sa le aprobe. In nodul Zimbor, situl arheologic Sutor inca nu este descarcat.… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza, luni, ca Autostrada Transilvania poate deveni un alt santier muzeu, daca lista de ”blocaje majore” nu va fi rapid rezolvata. ”Visam cu ochii deschisi la inaugurare la sfarsitul lui 2023, doar daca statul va rezolva urgent blocajele majore si birocratia”,…

- Zilele trecute reprezentanții Asociației Pro Infrastructura au filmat lucrarile la cei 30 de km. aflați in lucru intre Nadașelu și Zimbor de pe Autostrada Transilvania. Tot tronsonul de 42 de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA recunoaște, intr-un raspuns trimis Știri de Cluj, ca se știa ca terenul este instabil pe traseul Autostrazii Transilvania (Nadașelu - Zimbor), dar s-a mers mai depare oricum. Ulterior, surpriza, in teren au aparut alunecari…

- Lotul UMB Nadașelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania, singurul contract in lucru cu finanțare prin PNRR, a ajuns la aproape 25% stadiu fizic de execuție, dupa primul an de șantier, potrivit datelor oficiale CNAIR. Practic, pe Autostrada Transilvania sunt singurele contracte in lucru cu finanțare…

- Potrivit datelor oficiale CNAIR, dupa primul an de șantier, lotul UMB Nadașelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania, singurul contract in lucru cu finanțare prin PNRR, a ajuns la aproape 25% stadiu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociatia Pro Infrastructura a prezentat progresul lucrarilor pe portiunea de aproximativ 12 kilometri intre Zimbor si Poarta Salajului de pe pe Autostrada Transilvania. Potrivit specialistilor, in teorie, lotul poate sa fie finalizat la sfarsitul anului viitor.

- Stadiu lucrari pe #AutostradaTransilvania intre Zimbor și Poarta Salajului. Asociatia Pro Infrastructura a filmat toți cei 12,24 kilometri de aventuri prin padurile și dealurile ardelenești: Harta interactiva: https://bit.ly/352FYAu. Contractul a fost semnat cu UMB in 01.07.2020 pe suma de 680 milioane…

- ”Autostrada Transilvania intre Suplacu de Barcau si Nusfalau este in grafic. Turcii de la Nurol au iesit excelent din iarna, reusind sa scape de noroaie si sa avanseze bine atat la terasamente cat si la structuri”, a transmis, luni, Asociatia Pro Infrastrcutura. Contractul pentru cei 13,55 km a fost…