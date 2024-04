Stiri pe aceeasi tema

- Familiile cu venituri de pana la 1700 de lei per membru pot beneficia de racordare gratuita in cadrul unui program finanțat din fonduri europene. Contractul a fost semnat astazi la sediul Consiliului Județean Dambovița, de catre , Laurențiu Neculaescu, directorul AFM și Liviu Stoica, directorul Companiei…

- Xu Yao, fost director la Yoozoo Games, a fost condamnat la moarte pentru otravirea lui Lin Qi, fondatorul companiei. Xu l-a otravit pe Lin Qi in decembrie 2020 din cauza unor dezacorduri legate de conducerea companiei. Lin Qi a murit 10 zile mai tarziu, iar Xu a fost arestat. Xu, in varsta de 43…

- ”Raffaele, colegul care ne-a adus un suflu nou și o perspectiva diferita asupra muncii noastre zilnice. La varsta de 54 de ani, Raffaele a ales sa lase in urma peisajele pitorești ale Italiei pentru a-și urma visul in orașul Iași. Cu cetațenie italiana și un trecut ca șofer de autobuz in sectorul privat,…

- VIDEO: Ce salariu ”curge” in buzunarul șefului APA CTTA Alba, Ștefan Bardan. Care este salariul mediu din companie Prețurile mari la apa potabila și tariful la canal practicate de APA CTTA Alba sunt amplu dezbatute in spațiul public, in ultima perioada. Insa nimeni nu a menționat care sunt salariile…

- Liberalii turdeni au oferit azi flori turdencelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, ziua internaționala a femeii. Printre liberalii care au imparțit flori s-au aflat consilieri locali, directorul spitalului municipal din Turda, directorul Companiei de Apa Arieș, membrii in Consiliul de Administrație de…

- Directorul companiei de drumuri și poduri din Barlad, arestat preventiv la sfarșitul lunii ianuarie, a fost trimis in judecata de DNA. Este acuzat ca ar fi luat mita 100.000 de lei de la un om de afaceri cu care a incheiat un contract de asfaltare. Jumatate din suma ar fi fost lasata in frigiderul din…

- Pentru a nu fi dat afara de la serviciu dupa ce a fost acuzat de delapidare, directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere Cluj și-a luat concedii medicale pe banda rulanta. Ultima oara acesta a stat in concediu mai mult de un an. Acum, directorul a fost suspendat din funcție. Citește…

- Juristul Nicolae Eșanu a criticat modul in care a fost organizata licitația, deja anulata, pentru spațiile comerciale de la Aeropot și afirma ca nu exista investitori „serioși care sa se incadreze” in cerințe. „Acordarea termenului de 30 de zile pentru prezentarea ofertelor este o bataie de joc, niciun…