Stiri pe aceeasi tema

- In perioada premergatoare sarbatorilor de Paști, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționeaza consumatorii despre riscul comercializarii produselor alimentare neconforme, in locuri neautorizate.Astfel, ANSA recomanda oamenilor sa fie vigilenți, sa ceara de la operatorii economici…

- Ioana Matei este meșter și rapsod popular din Ilva Mica. Iubește tradiția de cand s-a nascut. Se mandrește cu originile sale, cu portul popular și datinile romanești. In cei 80 de ani pe care ii are, a reușit sa mențina vechile obiceiuri, pastrand vie amintirea unei alte epoci. Am gasit-o cosand cu…

- VREMEA pana la finalul lunii mai: Cat de tare se incalzește. Condiții meteo de Paște 2024 VREMEA pana la finalul lunii mai. Condiții meteo de Paște 2024. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Se anunța timp frumos, cu temperaturi…

- Executivul a aprobat, in ședința de joi, cele doua acte normative care asigura plata in avans a pensiilor și a altor drepturi prevazute de legi speciale, aferente lunii mai 2024. Astfel, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) urmeaza sa vireze pana in 30 aprilie sumele necesare catre Poșta Romana și…

- Primaria Sighetu Marmației deschide porțile catre o experiența autentica de Paște in inima Maramureșului! In data de 6 mai 2024, Sighetu Marmației gazduiește Festivalul Satelor Maramureșene, un eveniment ce aduce in prim-plan tradițiile și cultura acestei regiuni incantatoare. Organizat de catre Primaria…

- In preajma celei mai importante sarbatori crestine, cea a Invierii Domnului, Muzeul Municipal Campulung organizeaza ateliere menite sa adune laolalta comunitatea pentru a evidentia si pastra vie traditia locala. Astfel, muscelenii sunt invitati sa participe la cea de-a doua editie a atelierelor „Iepurașul…

- Trenuri speciale in MINIVACANȚA de 1 Mai și de Paști. Lista anunțata de CFR. Program cu multe facilitați CFR Calatori va oferi un program special de transport in timpul minivacanței de 1 Mai și Paște. In perioada 1-6 mai 2024, mai multe trenuri catre destinații turistice și facilitați suplimentare vor…

- „Am fost rastignit impreuna cu Hristos; si nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Iar ceea ce traiesc acum in trup, traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, Cel care m-a iubit si s-a dat pe Sine pentru mine. ” (Gal 2,20). The post MESAJ DE PAȘTE Scrisoarea Pastorala de Paști a episcopului…