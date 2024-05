Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti, ca Guvernul este in grafic astfel incat toate pensiile sa fie achitate, inainte de Paste, și da asigurari cu privire la plata integrala a pensiilor recalculate in septembrie.

- Plata pensiilor aferente lunii mai se va face inainte de Paști. Guvernul a adoptat in ședința de joi actele normative necesare, astfel ca peste noua milioane de lei vor fi direcționați in avans catre poșta și catre bancile comerciale cu care sunt incheiate convenții in acest sens. Sursa: RADOR Articolul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi ca Guvernul adopta in sedinta hotararea care permite plata pensiilor inaintea sarbatorilor de Pasti, precizand ca demersul reprezinta „un gest firesc de respect” fata de seniorii Romaniei.„Adoptam azi hotararea de Guvern care ne permite plata pensiilor inaintea…

- Un procent de 71,2% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun ca vor oferi anul acesta, cu ocazia sarbatorilor de Paste, beneficii extra angajatilor din companie. Conform unui comunicat, 22% nu au alocat un buget in acest scop si nu vor oferi nimic, iar 6,8%…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la inceputul lunii mai și, implicit, pana la Sarbatorile Pascale ortodoxe, mulți se gandesc sa profite de zilele libere pe care le vor avea și sa dea o fuga pana pe litoral, sa vada marea. Sau la munte, sa se bucure de aerul curat. Dar nu toata lumea are […] The…

- Cristescu a primit un nou mandat de director general provizoriu de 5 luni, incepand cu data de 09.02.2024 pana la 08.07.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca doua luni, pana la finalizarea fuziunii prin absorbtie dintre societatea Confort Urban SRL si Administratia Fondului…

- Directorul unei societați de stat de drumuri și poduri din Barlad a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri, o parte din bani fiindu-i puși in frigiderul din birou. Procurorii DNA Iași au dispus trimiterea in judecata,…

- Mihail Sorbala a fost numit de Guvern in funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) din randul reprezentanților societații civile. Decizia a fost aprobata in cadrul ședinței de astazi , 28 februarie, a cabinetului de miniștri.