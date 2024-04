Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu momentul in care Prințul Paul de Romania a fost reținut, in Malta. Amintim ca acesta a fost saltat de oamenii legii in cursul zilei de duminica, 28 aprilie 2024, dintr-un hotel de lux din țara insulara din Europa de Sud.

- Noi dezvaluiri șocante ies la iveala in cazul crimei din Dambovița care a șocat Romania. Turcul acuzat de uciderea Mirelei iși continua lupta pentru libertate, iar eforturile disperate ale familiei sale aduc in prim-plan noi detalii tulburatoare.

- Romania se poate „lauda” cu un aparat bugetar impresionant. Suntem pe locul 4 in Europa din acest punct de vedere. Tara noastra este depasita doar de trei țari considerate „paradis fiscal”: Cipru, Malta și Irlanda. Romania, cheltuieli uriase cu bugetarii Franța, cu o cultura sindicala istorica, sau…

- Pepe este unul dintre cei mai indragiți artiști și are o cariera care dureaza de mai bine de doua decenii. Artistul a povestit prin ce momente stanjenitoare a trecut in timpul concertelor sale.Puțini sunt cei care iși amintesc ca Pepe a debutat in anul 1996 la Ploiești, la un festival de muzica ușoara,…

- Liderul USR Catalin Drula ii contrazice pe liderii coaliției PSD-PNL și pe Klaus Iohannis cu privire la pericolul extremismului din Romania. „Este un mit pe care incearca sa-l perpetueze(...) Nu avem un risc real ca extremiștii vor guverna”, este anunțul facut de Drula.„Este un mit pe care incearca…

- Romanii așteapta peste 900 de zile pentru a avea acces la medicamente de ultima generație. Acest lucru situeaza țara noastra pe unul dintre ultimele locuri in Europa in ceea ce privește o mulțime de tratamente salvatoare. Absența acestor medicamente reduce opțiunile de tratament pentru pacienți, mai…