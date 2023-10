Autospecială de pompieri și ambulanță, la punctul ISU de pe platforma Azomureș O autospeciala de lucru cu apa și spuma cu modul de prim ajutor și descarcerare, dar și o ambulanța SAJ au fost relocate in punctul de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș de pe platforma Azomureș din Targu Mureș. "Continua sa ne preocupe siguranța mureșenilor și salvarea de vieți. … Post-ul Autospeciala de pompieri și ambulanța, la punctul ISU de pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

