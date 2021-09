Autorul masacrului de la aeroportul din Kabul fusese eliberat anterior de talibani Isis-K, o filiala afgana a Statului Islamic, a anunțat ca atacatorul sinucigaș care a acționat la Kabul în 26 august fusese eliberat din închisoare dupa sosirea talibanilor în oraș, potrivit Il Giornale.



Abdul-Rahman al-Logari, acesta este numele teroristului, a fost închis ani de zile în închisoarea Pul-e-Charkhi, una dintre cele mai importante din capitala afgana. Aici, numeroși jihadiști capturați de-a lungul anilor în provinciile din jurul Kabul își ispașeau pedeapsa. Însuși milițienii ISIS au confirmat aceasta informație.



