- Barbatul suspectat ca și-a ucis iubita in Sinaia, in urma unui conflict, a fost eliberat duminica. Procurorul de caz a decis ca acesta poate fi cercetat in libertate, deși a comis mai multe infracțiuni. Pe langa gestul de violența, el a fost prins conducand beat și fara permis. Parchetul a decis sa…

- Barbatul de 51 de ani, banuit ca a omorat-o pe femeia de 47 de ani alaturi de care a mers la Sinaia, nu a fost reținut pana in acest moment, deoarece procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a constatat ca inca nu s-a demonstrat ca loviturile individului au dus la decesul…

- O vacanța pe cinste dupa clipe de coșmar s-a transformat intr-o adevarata tragedie. O femeie care se operase recent la cap a mers sa se cazeze cu partenerul ei de viața la o pensiune in Sinaia, insa la doar cateva ore distanța a fost ucisa de soțul ei. Imediat dupa crima, barbatul a fugit de la fața…

- O femeie in varsta de 47 de ani a fost batuta de catre insotitorul sau, in timp ce faceau formalitatile de cazare, la o pensiune din Sinaia. In urma loviturilor, femeia a decedat. Agresorul a fugit, dar a fost prins de politisti in orasul Comarnic, informeaza News.ro. Politistii au fost anuntati in…

- O cearta in familie s-a sfarsit tragic, sambata seara, intr-o pensiune din Sinaia. O femeie de 47 de ani a murit dupa ce a fost lovita de sotul ei cu pumnii si picioarele.Barbatul a fugit de la locul faptei cand si-a dat seama ca partenera sa de viata a murit. Acesta a fost prins dupa 30-40 de minute…

- Astazi, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au fost sesizati cu privire la producerea unui conflict in zona Piatetei din orasul Ovidiu.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca doua persoane femeie si barbat de 32, respectiv 33 de ani, ar fi fost intepate…

- Un barbat in varsta de 65 de ani, din Craiova, este cercetat de politisti pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea organelor de poliție. Potrivit primelor informații oferite…

- Primaria Municipiului Ploiești a finalizat lucrarile de modernizare și reabilitare a locului de joaca amplasat in Parcul Nord, pe strada Cameliei, la intersecția cu Șoseaua Nordului.Spațiul de relaxare destinat celor mici beneficiaza de echipamente și accesorii noi, dupa cum urmeaza: complex…