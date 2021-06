Autoritățile sunt îngrijorate: În China a apărut un nou focar de coronavirus Guangzhou, capitala Guandong, cea mai populata provincie a Chinei, se confrunta cu o creștere a cazurilor de coronavirus. Acesta este un semn ca varianta Delta a coronavirusului, extrem de transmisibila, care a fost detectata pentru prima oara in India, ar putea duce la acutizarea cazurilor chiar și in regiuni ale lumii in care a existat un raspuns solid al autoritaților medicale impotriva COVID-19, precum China. Orașul de peste 15 milioane de oameni a confirmat 96 de cazuri, reprezentand marea majoritate de cazuri din provincie. Poate ca nu pare o cifra ingrijoratoare, insa, in contextul Chinei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

