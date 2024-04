Stiri pe aceeasi tema

- Drumul catre si dinspre vama Leuseni, de la frontiera Republicii Moldova cu Romania, a fost blocat cu tractoare, luni, de fermieri care protesteaza si care spun ca nu vor pleca pana cand presedinta Maia Sandu, presedintele parlamentului Igor Grosu si prim-ministrul Dorin Recean nu vor veni sa discute…

- Aproximativ 7,3 milioane de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimii doi ani, in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Incepand cu data de 10 februarie 2022 (perioada pre-conflict) si pana la data de 9 februarie 2024, ora 24,00, la nivel national, au intrat in Romania…

- Presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania (AAR), David Ciceo, estimeaza ca traficul in zona Schengen, dupa 31 mai, va reprezenta aproximativ 70% din totalul fluxului de pasageri si da asigurari ca aeroporturile, atat cele de la Bucuresti, cat si cele regionale, vor fi pregatite pentru modificarile…

- Aproximativ 158.300 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 48.000 de mijloace de transport au efectuat, vineri, formalitatile de control, la punctele de frontiera din intreaga tara."Pe sensul de intrare in Romania au fost 74.011 de persoane, dintre care 6.362 de cetateni ucraineni", informeaza…

- Presedintele AUR, George Simion, a fost interzis in Republica Moldova pentru inca 5 ani, a transmis Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau pentru Newsmaker.„In Republica Moldova, strainii pot fi declarate persoane indezirabile daca aceștia au desfașurat,…

- Peste 6.600 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, iar in total circa 125.600 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 42.400 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control, la punctele de frontiera din intreaga tara.Pe sensul de intrare in Romania au fost…

- Aproximativ 187.800 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 52.700 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control la granita sambata, a anuntat Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). Pe sensul de intrare in Romania au fost 111.900 de persoane, dintre…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 59.370 persoane, dintre care 6.246 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…