Conducerea Poliției județului Dambovița informeaza ca in viitorul apropiat, polițiștii rutieri vor desfașura activitați in trafic, folosind mașini fara insemnele specifice ale instituției. „Pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere grave, pe raza judetului Dambovita, in special in municipiul Targoviste, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita a dispus ca in perioada urmatoare, in cadrul activitatilor desfasurate de politistii rutieri pentru cresterea gradului de siguranta pe drumurile publice, sa fie utilizate si autospecialele de politie neinscriptionate. Masura a…