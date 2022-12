Aprobarea Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA pentru Lunsumio s-a bazat pe un studiu in stadiu incipient-mediu, care a aratat ca medicamentul a eliminat semnele de cancer la pacienti, majoritatea pacientilor raspunzand la tratament timp de cel putin 18 luni, a anuntat compania joi seara. Medicamentul, care va fi disponibil in Statele Unite in urmatoarele saptamani, este de asteptat sa coste aproape 180.000 de dolari pentru o serie fixa de opt cicluri de tratament, a declarat compania pentru Reuters. Limfomul folicular este un tip de limfom non-Hodgkin cu crestere lenta, un cancer…