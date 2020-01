Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali olandezi au confirmat autenticitatea unui autoportret semnat de Vincent van Gogh dupa mai multe decenii de incertitudine, potrivit Dpa, potrivit news.ro."Analiza tehnica extinsa si examinarea stilistica" au aratat fara niciun dubiu ca pictura este o creatie a lui Van Gogh, au precizat…

- Dupa mai multe decenii de incertitudine, o echipa de experti olandezi a confirmat autenticitatea unui autoportret realizat de Vincent van Gogh, informeaza DPA. "Analiza tehnica si stilistica complexa" arata fara niciun dubiu ca pictura este o creatie a lui Van Gogh, au precizat luni reprezentanti…

- Doua dintre accidente datorate si neadaptarii vitezei la carosabil s-au petrecut in apropierea localitatii Costesti. La unul dintre acestea au rezultat trei victime care au necesitat ingrijiri medicale. „O prima victima este o femeie de 52 de ani, policontuzionata, femeia aflandu-se pe scaunul din dreapta…

- Daca in majoritatea tarilor civilizate ale lumii amenintarea unui strain cu cutitul ar atrage dupa sine o lunga perioada de incarcerare pentru atacator, in Olanda lucrurile stau putin diferit. Aici, multi dintre cei care comit astfel de acte de violenta nu sunt trimisi la inchisoare, ci sunt…

- Marți, 17 decembrie, la Galeria de Arta Sibiu a avut loc vernisajul expoziției „Simfonia iernii” – Salonul Județean al UAPR Sibiu. Prezentarea expoziției a fost realizata de dr. Iulia Mesea, critic de arta, alaturi de curatorul Ioan Tamaian. Pe simezele galeriei sibiene s-au aflat lucrarile a doua talentate…

- O celebra jacheta brodata cu floarea soarelui creata de Yves Saint Laurent, un omagiu adus tabloului "Sunflowers" al lui Vincent van Gogh, a fost vanduta pentru suma record de 382.000 de euro la o licitație organizata la Paris de casa Christie's, potrivit The Guardian, scrie Mediafax.Piesa…

- Regele Thailandei și-a lasat consoarta regala fara titluri, statut și grade militare, la doar trei luni dupa ce aceasta a fost unsa in aceasta poziție. Sineenat Wongvajirapakdi, in varsta de 34 de ani, a primit titlul de consoarta regala pe 28 iulie, fiind prima femeie in aceasta poziție din ultimul…