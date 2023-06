Autoliv, producător de componente auto prezent şi în România, va desfiinţa aproximativ 8.000 de locuri de muncă la nivel internaţional Compania suedeza, care numara printre clientii sai multi dintre cei mai mari producatori auto din lume, a declarat joi ca va reduce aproximativ 6.000 de locuri de munca directe si pana la 2.000 de posturi indirecte, cum ar fi angajatii care nu lucreaza direct pe liniile de productie. Reducerile, care echivaleaza cu aproximativ 11% din locurile de munca directe si aceeasi proportie de locuri de munca indirecte la companie, vor include inchiderea mai multor unitati de productie din Europa si vor fi implementate complet pana in 2025, se arata in comunicat. ”Aceste initiative vor continua sa optimizeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 4.500 de oameni au avut accidente de munca in Romania anul trecut. Dintre acestia, aproape 100 au murit, potrivit datelor centralizate de Ministerul Muncii. Cele mai multe s-au inregistrat in constructii, silvicultura si exploatare forestiera sau transporturi, arata un raport privind securitatea si…

- Musculitele descoperite de cercetatorii de la Universitatea Al. I. Cuza din Iasi in Dunele Marine de la Agigea nu trebuie sa sperie turistii sau eventualii vizitatori ai rezervatiei naturale, sustin, chiar de la malul marii, entomologii ieseni. Acestia au anuntat saptamana trecuta descoperirea a doua…

- „Romania are potențial bine identificat de mediul de afaceri și ofera importante oportunitați de relocare a investițiilor și de reașezare a lanțurilor de aprovizionare. Anul trecut, țara noastra a inregistrat o creștere cu 86% a proiectelor de investiții straine directe, comparativ cu 2021 și se afla…

- Firmele din Ucraina joaca tare pe piața romaneasca, unde au inceput sa se uite dupa achiziții. Un astfel de exemplu este compania ucraineana Biosphere, producator si distribuitor de bunuri de uz casnic, igiena si produse de uz profesional pentru segmentul away-from-home, care a achizitionat fabrica…

- Ford Otosan lanseaza prima campanie majora de angajare la nivel local, la aproape un an de la preluarea uzinei, in iulie 2022. Turcii au nevoie de 1.300 de oameni la noua fabrica de vehicule si motoare, urmand ca primele angajari sa se faca in luna iunie. Noile locuri de munca sunt necesare pentru a…

- ”Zebrapay SA, liderul pietei locale in operarea statiilor de plata de tip self-service (sub brandul SelfPay), anunta o cifra de afaceri de peste 150 milioane de lei aferenta anului 2022, reprezentand un avans de 24% fata de rezultatul obtinut in anul precedent. De asemenea, compania a inregistrat in…

- 50 de specialiști in construcții, inclusiv ingineri, arhitecți și antreprenori, s-au unit pentru a forma Design and Build Corporation, prima companie romaneasca de proiectare. Organizata ca o societate pe acțiuni, compania iși propune sa devina cea mai mare companie de proiectare și dirigenție de șantier…