Stiri pe aceeasi tema

- Fostul pilot spaniol Fernando Alonso, in varsta de 38 de ani, a afirmat ca și-ar dori sa revina in circuitul de Formula 1 in anul 2021, informeaza Mediafax."Anul 2021 este o oportunitate foarte buna și ma simt foarte bine și foarte pregatit pentru o revenire. Voi incerca. Am foarte multa incredere in…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Toyota), dublu campion mondial de Formula 1, a fost implicat intr-un accident spectaculos produs in timpul etapei a 10-a a Raliului Dakar, la sectiunea auto, castigata de compatriotul sau Carlos Sainz (Mini), dupa ce a fost scurtata de organizatori din cauza rafalelor…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Toyota), dublu campion mondial de Formula 1, a fost implicat intr-un accident spectaculos produs in timpul etapei a 10-a a Raliului Dakar, la sectiunea auto, castigata de compatriotul sau Carlos Sainz (Mini), dupa ce a fost scurtata de organizatori din cauza rafalelor…

- Pilotul american Ricky Brabec (Honda) a castigat marti etapa a treia a clasei moto din cadrul Raliului Dakar 2020, gazduit in premiera de Arabia Saudita, si a devenit noul lider la general, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a incheiat etapa pe locul 41, informeaza site-ul competitiei. Brabec a fost…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Mini) a devenit noul lider al Raliului Dakar 2020 la clasa auto, dupa ce a castigat marti etapa a 3-a, desfasurata in circuit la Neom (Arabia Saudita), pe 426 km cronometrati, cu timpul de 3h48min01sec, relateaza EFE.​

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Mini) a devenit noul lider al Raliului Dakar 2020 la clasa auto, dupa ce a castigat marti etapa a 3-a, desfasurata in circuit la Neom (Arabia Saudita), pe 426 km cronometrati, cu timpul de 3h48min01sec, relateaza EFE. Sainz, 57 ani, castigator al Raliului Dakar in 2010…

- Lituanianul Vaidotas Zala (Mini) a dominat prima etapa a Raliului Dakar 2020 la clasa auto, impunandu-se in fata tuturor favoritilor, printre care si fostul pilot de Formula 1 Fernando Alonso (Toyota), care si-a facut cu aceasta ocazie debutul in celebrul raliu-raid. Zala a fost inregistrat in 3h 19…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, va participa la raliul Al Ula-Neom, a treia etapa a Campionatului de raliuri al Arabiei Saudite, care se va desfasura intre 5 si 9 noiembrie, informeaza agentia EFE. Organizatorii probei au confirmat prezenta lui Alonso, care se pregateste…