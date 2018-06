Guvernul austriac a anunțat vineri ca inchide șapte moschei și intenționeaza sa excluda pana la 60 de imami dupa ce a constat ca aceștia erau finanțati din strainatate. Cancelarul Sebastian Kurz a declarat ca guvernul inchide o moschee naționalista turceasca din Viena și dizolva un grup numit Comunitatea religioasa araba care conduce șase moschei. Acțiunile […] The post Austria inchide șapte moschei și expulzeaza pana la 60 de imami acuzați ca primesc finanțare din strainatate appeared first on Cancan.ro .