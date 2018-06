Musulmanii din Austria au reactionat dupa ce guvernul de la Viena a inchis sapte moschei: discrediteaza comunitatea religioasa prin calcul politic

Crosul “Ziua Olimpica” aduce din nou impreuna brailenii iubitori de miscare

Comunicat de presa: Suntem onorati sa va informam ca si in acest an am organizam cea mai importante competitie de masa din Braila dedicata olimpismului: Crosul „Ziua Olimpica” (editia a IX-a). Crosul doreste sa apropie locuitorilor Brailei de… [citeste mai departe]