- „Oamenii n-ar trebui sa vina in Europa, ci sa ramana in regiune. Sarcina noastra este sa stabilizam regiunea si sa ne asiguram ca organizatiile internationale care lucreaza acolo sunt corect finantate”, a declarat ministrul de Interne danez Mattias Tesfaye, potrivit presei internaționale.Si omologul…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana vor avea marti o reuniune extraordinara consacrata analizarii ultimelor evolutii din Afganistan si consecintelor acestora pentru securitatea si migratia in interiorul blocului comunitar, a anuntat presedintia slovena a Consiliului UE, transmite Reuters.…

- Republica Ceha va continua deportarile in Afganistan in cazul solicitantilor de azil respinsi, in pofida deteriorarii situatiei de securitate, a declarat vineri ministrul de interne Jan Hamacek, citat de Reuters. Unele tari europene, printre care Danemarca si Germania, au suspendat deportarile in contextul…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia…

- Dintre toate cele opt state membre UE care nu fac parte din zona euro, România este în topul favorabilitații monedei unice, 75% dintre români dorind trecerea la euro - în creștere fața de 63% anul trecut, scrie joi publicația EUObserver, citata de Rador.Potrivit unui…