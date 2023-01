Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci al zilei de duminica a adus o mare surpriza pe tabloul feminin de la Australian Open 2023: Iga Swiatek (lidera mondiala și principala favorita la caștigarea Grand Slamului de la Melbourne) a fost invinsa in doua seturi de Elena Rybakina.

- Britanica Emma Raducanu, in varsta de 20 de ani, locul 77 WTA, a fost eliminata, miercuri, de americanca de 18 ani Coco Gauff (7 WTA si cap de serie 7), in turul doi al turneului Australian Open, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Emma Raducanu a fost invinsa in turul al doilea de la Melbourne, britanica fiind depașita in doua seturi, scor 6-3, 7-6(4), de Coco Gauff, una dintre marile favorite la caștigarea Australian Open 2023. In primul set, Raducanu a avut doua gameuri de serviciu slabe, iar acest lucru a fost decisiv pentru…

- Emma Raducanu a fost invinsa in turul al doilea de la Melbourne, britanica fiind depașita in doua seturi, scor 6-3, 7-6(4), de Coco Gauff, una dintre marile favorite la caștigarea Australian Open 2023.

- Romancele parasesc pe banda rulanta turneul de la Australian Open. Dupa Jaqueline Cristian si Ana Bogdan, a pierdut si Sorana Cirstea inca din primul tur, iar Romania ramane doar cu doua sportive pe tabloul principal de simplu. Sorana a cedat in fata Yuliei Putintseva, scor 6-2, 4-6, 3-6 la capatul…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, locul 161 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Luni, 16 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost spulberata,…

- Irina Bara (locul 173 WTA) a fost eliminata in primul tur al calificarilor de la Australian Open 2023. Sportiva noastra a condus cu 5-1 in decisiv, dar nu a putut gasi resursele necesare pentru a inchide partida.

- Sofia Kenin nu și-a mai gasit ritmul in ultimii ani și a parasit elita tenisului mondial. La turneul de la Auckland, campioana de la Australian Open 2020 a fost invinsa in optimi de Coco Gauff.