Salt excelent pentru Jaqueline Cristian în clasamentul WTA Jaqueline Cristian a obținut doua victorii pe tabloul principal al turneului de la Madrid și a urcat cinci poziții in clasamentul publicat luni de WTA. Campioana la Caja Magica, poloneza Iga Swiatek se distanțeaza in fruntea ierarhiei mondiale. Jaqueline le-a invins pe Magdalena Frech și Barbora Krejcikova, dar n-a reușit sa treaca și de americanca Danielle Collins. Sorana Cirstea, cel mai bine clasata romanca, a fost eliminata de Iga Swiatek și a coborat doua locuri. 32. Sorana Cirstea 1619 (-2 locuri) 63. Ana Bogdan 1029 (+1) 68. Jaqueline Cristian 983 (+5) 148. Elena Gabriela Ruse 502 (-5)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Rusia isi concentreaza atacurile sale hibride asupra Finlandei, prin trimiterea de migranti, pentru a destabiliza aceasta tara care „sprijina ferm” Ucraina si care a aderat in urma cu un an la NATO, informeaza AFP. Acest stat nordic…

- Sportiva franceza Caroline Garcia (locul 27 mondial), care a acuzat dureri la umarul drept ca si in cele doua tururi precedente, a fost invinsa in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Miami de americanca Danielle Collins (locul 53), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o ora si 20 de minute.Danielle…

- Ekaterina Alexandrova (16 WTA) a pus capat tentativei lui Iga Swiatek de a obține a doua victorie la Sunshine Double. Rusoaica a invins-o pe numarul 1 mondial cu 6-4, 6-2, luni noaptea, in optimi de finala la Miami Open. Este prima victorie din cariera a Alexandrovei in fața unui numar 1 mondial, potrivit…

- In mijlocul tensiunilor generate de invazia rusa in Ucraina, Cehia, Polonia și cele trei state baltice au adus in prim-plan o propunere indrazneața: un embargo asupra cerealelor provenind din Rusia și Belarus. Aceasta inițiativa, incununata de o scrisoare comuna adresata Comisiei Europene, reprezinta…

- Cehia, Polonia, Letonia, Lituania și Estonia au solicitat miercuri Uniunii Europene sa impuna un embargo impotriva cerealelor care provin din Rusia si Belarus, invocand invazia rusa in Ucraina

- Arina Sabalenka, numarul doi mondial, a fost eliminata miercuri in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, potrivit news.ro Belarusa a fost invinsa de americanca Emma Navarro, scor 6-3, 3-6, 6-2.Victoria este a doua pentru Navarro in fata unei jucatoare de Top 10 si prima in fata…

- Poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki s-au calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari. Swiatek, campioana din 2022, a invins-o in turul al treilea…