Australia: Manifestaţii împotriva politicii guvernamentale drastice în domeniul imigraţiei Mii de persoane au manifestat sambata in diferite orase din Australia pentru a cere incetarea politicii guvernamentale drastice in domeniul imigratiei, politica in baza careia sunt returnati imigrantii veniti cu vaporul, relateaza AFP. Australia respinge sistematic vapoarele cu imigranti clandestini si ii trimite, pe cei care reusesc sa se strecoare in tara, in taberele aflate in insula Manus (Papua Noua Guinee) sau in Nauru. Aceasta politica drastica i-a descurajat in mod larg pe traficanti sa incerce sa ajunga in Australia, unde numarul migrantilor primiti este la cel mai redus nivel din ultimii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

