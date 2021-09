Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Australia si-au exprimat regretul ca Franța a ales rechemarea ambasadorilor francezi din aceste țari, dupa incheierea pactului pe securitate dintre cele doua țari și Marea Britanie ce prevede livrarea de tehnologie nucleara pentru submarine construite de statul de la Antipozi. Franța…

- Statele Unite si-au exprimat vineri regretul în legatura cu rechemarea ambasadorului francez pentru consultari si intentioneaza sa ramâna "angajate în zilele viitoare pentru a rezolva diferendele" cu Parisul, informeaza AFP și Agerpres. "Am fost în contact strâns…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati în Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului încheierii unui parteneriat strategic între Washington, Londra si…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati in Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului incheierii unui parteneriat strategic intre Washington, Londra si Canberra, care a condus la…

- Autoritatile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi ambasada Frantei in capitala SUA, dupa anularea "contractului secolului" de furnizare a unor submarine catre Australia, care a generat o criza transatlantica, informeaza AFP preluat de agerpres. Receptia…

- Autoritatile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi ambasada Frantei in capitala SUA, dupa anularea "contractului secolului" de furnizare a unor submarine catre Australia, care a generat o criza transatlantica, informeaza AFP. Receptia ce urma sa se desfasoare…

- Statele Unite, care incearca sa iși consolideze alianțe in toate direcțiile in fața Chinei, au anunțat miercuri, 15 septembrie, un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, cu Marea Britanie și Australia. „Prima initiativa majora a acestui nou pact numit AUKUS va fi livrarea unei flote de…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.