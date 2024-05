Masele iubitoare de forme s-au imbulzit la fotografii cu furtuna geoxxx. Puțini iși pun intrebarea in ce context se intampla fenomenul turbulențelor energetice ale macrocosmosului in care ne credem niște mici dumnezei stapanitori de biți habauci. Microcosmosul nostru are nevoie de știri senzaționale ca sa produca emoție. Puțini sunt cei care incearca sa ințeleaga cum […] The post Aurora boreala și/sau geopolitica first appeared on Ziarul National .