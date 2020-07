Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este mai puternic ca oricand, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj adresat de Ziua Independentei Statelor Unite. "La multi de ani de 4 iulie si felicitari prietenilor si aliatilor nostri din SUA. Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este mai puternic ca oricand. Astept cu nerabdare sa consolidam mai departe cooperarea noastra excelenta in beneficiul cetatenilor nostri", a scris Aurescu, pe contul sau de Twitter. Happy 4th of July! & congratulations to our friends and allies in the #US????????! The ????????-????????…