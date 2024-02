Aur la 3.000 de dolari și aur negru la 100 de dolari? Prețul aurului ar putea urca la 3.000 de dolari pe uncie, iar cel al petrolului la 100 de dolari pe baril in urmatoarele 12-18 luni. Aurul, care se tranzacționeaza in prezent la 2.016 dolari, ar putea crește cu aproximativ 50%, daca bancile centrale vor crește brusc achizițiile de metal prețios, o posibila stagflație sau in […] The post Aur la 3.000 de dolari și aur negru la 100 de dolari? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea limitata a castilor Vision Pro de catre Apple Inc. favorizeaza o piata de revanzare, care pune pretul dispozitivului cu mult peste pretul sau de pornire de 3.500 de dolari, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.Pe piata japoneza Mercari, modelul de baza de 256 GB s-a vandut cu…

- Cresterea capitalizarii Microsoft vine la doua saptamani dupa ce compania a devansat Apple ca cea mai valoroasa companie listata public din lume, pe 12 ianuarie. Apple a revenit pe prima pozitie, iar capitalizarea sa de piata a atins miercuri aproximativ 3.020 miliarde de dolari. Actiunile Microsoft…

- In Moldova, legumele de baza vor continua sa se scumpeasca. Monitorizarea prețurilor angro de catre EastFruit arata ca in ianuarie 2024 pe piața moldoveneasca a fost reluat procesul de creștere a prețurilor la ceapa. Spre mijlocul lunii ianuarie, prețul angro la ceapa a crescut ușor, cu aproximativ…

- Guvernul cubanez a anunțat ca, de la 1 februarie, benzina se va scumpi cu peste 500%. Țara din America Centrala trece printr-o criza economica puternica, iar Guvernul, care a subvenționat pana acum majoritatea bunurilor și serviciilor de prima necesitate, incearca sa ia masuri pentru reducerea deficitului…

- Reducerea ofertei de valuta, stimulata zilele trecute de companiile care și-au achitat taxele și impozitele la bugetul de stat, a depreciat leul fața de euro. Cursul monedei unice a crescut de la 4,9695 la 4,9720 lei, dupa ce cotațiile din piața au urcat de la 4,969 lei, la deschidere, la 4,973 lei.…

- Capul personajului de neuitat "E.T." a fost vandut la licitatie cu 635.000 de dolari (peste 581.000 de euro), in cadrul unei vanzari organizate in Beverly Hills (Los Angeles) de Julien's Auctions, a anuntat vineri casa de licitatii. Pretul a fost totusi sub asteptari, care variau intre 800.000 si 1…

- Aurul a atins un preț record:Preturile aurului au atins un alt record in aceasta saptamana, dupa un an 2023 puternic, iar o combinatie de tensiuni geopolitice si cumpararea continua de catre bancile centrale ar trebui sa faca ca cererea sa ramana rezistenta anul viitor, potrivit Consiliului Mondial…

- Prețul petrolului a urcat cu peste 2%, pe fondul posibilitații ca OPEC+ sa prelungeasca sau sa aprofundeze reducerile de oferta, a scaderii producției de petrol din Kazahstan din cauza unei furtuni și a deprecierii dolarului american, noteaza Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut…