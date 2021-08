Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) sunt de parere ca PNL - USR PLUS - UDMR trebuie sa ii retraga sprijinul politic lui Florin Cițu, dupa apariția celui de-al doilea dosar in SUA. El se intreaba cum poate salva Cițu economia, daca nu a fost in stare sa iși plateasca datoriile.…

- Florin Cițu spune ca va lua decizii diferite, in caz ca valul patru va lovi Romania. Premierul a precizat ca va imparți romanii in doua categorii: vaccinați și nevaccinați. Cițu a dat asigurari ca in mandatul sau nu se va intampla ca pe timpul lui Ludovic Orban, iar piețele și mall-urile nu se vor…

- Florin Cițu: „Daca ne vaccinam, nu ar trebui sa avem niciun val patru. Eu voi sustine ca economia sa ramana deschisa” Florin Cițu, premierul Romaniei susțina ca nu ar trebui sa ne confruntam cu un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, in condițiile in care populația se va vaccina. El a declarat,…

- Presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor a intervenit in emisiunea lui Victor Ciutacu și a lansat un atac dur la adresa premierului Florin Cițu. Acesta acuza Guvernul ca vinde ultimele combinate romanesti. Reacția sa vine dupa ce a mers in mai multe zone din Romania, unde se inchid mai multe exploatari…

- Padurea a disparut pe porțiuni largi din cele 50 de hectare retrocedate familiei premierului Florin Cițu in Valcea, langa Transalpina Ski Resort. Cel puțin așa reiese dintr-un material video prezentat de George Simion (foto), co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Acesta și primarul…

- Incident pe holurile Parlamentului miercuri, dupa prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliența. La ieșirea din sala de plen, premierul Florin Cițu a evitat sa se opreasca și sa ofere vreun raspuns presei, fiind urmarit de aceasta pe holurile Parlamentului pana in momentul in care a ajuns…

- Florin Cițu: "Eu zic ca tot ce a fost mai complicat a trecut, este adevarat ca exista aceste ajustari, dupa aceasta perioada, si fiecare economie rezista mai bine sau mai putin bine. Din punctul nostru de vedere, cum se vad lucrurile pentru noi, nu e numai ca o spun eu, cam toate institutiile internationale,…

- Ungaria va ridica in acest weekend, majoritatea restrictiilor COVID-19, inclusiv cele pe timp de noapte. Suspendarea masurilor vine odata cu atingerea pragului de 5 milioane de persoane vaccinate, a anuntat, vineri, premierul Viktor Orban. Prag care in Romania nu a fost atins și nu va fi nici la 1 iunie,…