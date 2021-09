Stiri pe aceeasi tema

- AUR cere PSD si USR PLUS sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cu bilele la vedere, pentru a inlatura "suspiciunile de blat si acuzatiile de tradare" a intereselor romanilor. "Ca sa nu mai existe discutii in spatiul public cu privire la sansele pe care motiunea de cenzura le are…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu le cere colegilor parlamentari de la USR PLUS și AUR sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PSD: ”Stop saraciei, scumpirilor si penalilor” Azi PSD a depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, dupa ce soarta moțiunii USR PLUS și AUR a devenit…

- UPDATE – Alianta pentru Unirea Romanilor va vota pentru demiterea Guvernului Citu, indiferent care motiune de cenzura va intra prima in dezbaterea Parlamentului, a declarat, marti, senatorul Claudiu Tarziu, copresedinte AUR. ‘Facem asta, dincolo de orice orgoliu, pentru ca romanii nu mai suporta aceasta…

- "PSD a facuta publica intenția de a depune o moțiune de cenzura acum 2-3 saptamani. Am spus atunci ca avem 204 voturi impreuna cu cei de la AUR pentru a depune o moțiune impotriva guvernului PNL-USR-UDMR. Am spus ca atunci cand vom avea 234 de voturi o vom depune (in Parlament - n.r.).Fara votul nostru…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu solicita partidelor USR-PLUS și Alianța pentru Unirea Romanilor sa semneze moțiunea depusa de partidul pe care il conduce, dupa ce AUR a depus propria moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu.

- PSD urmeaza sa faca declarații la ora 13.00 in contextul actualei tensiuni din coaliția de guvernare. Astfel, Sorin Grindeanu, in cazul in care premierul Florin Cițu nu-și va da demisia in aceste zile de la șefia Guvernului și cel mai probabil nu se va intampla, va cere angajamente ferme din partea…

- Conducerea PSD a decis depunerea motiunii de cenzura doar in momentul in care social-democratii ar reusi sa stranga cele 234 de voturi necesare demiterii Guvernului Citu. Una din variantele luate in discutie a fost fortarea unei motiuni de cenzura inainte de congresele PNL si USR-PLUS, insa social-democratii…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cand va avea cele 234 de voturi necesare pentru ca aceasta sa treaca, a anuntat presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu.