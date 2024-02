Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa ținuta la sediul formațiunii din Piatra , senatorul Sorin Lavric a fost anunțat ca fiind candidatul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județea . Avand a treia funcție in partid dupa George Simion și Claudiu Tarziu, senatorul a fost atacat constant de o…

- Fostul lider PSD a prezentat in exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel schema unei alianțe facute de Florian Coldea care ar urmari sa revina la conducerea Serviciului Roman de Informații. Mai mult, SIE și SRI ar urma sa fie grupate. Contactați de Realitatea PLUS, niciunul dintre cei menționați…

- Vasile Paval , primarul orașului Roznov, Vasile Paval a anunțat, concomitent cu cei de la Partidul Social Democrat decizia de a candida in numele acestui partid. Decizia fost transmisa public exact cu o zi inainte de vizita președintelui PNL, Nicolae Ciuca care trebuia sa faca lansarea candidaturilor,…

- Cu noua luni inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, tensiunea pentru desemnarea candidaților e in creștere, iar negocierile sunt inca departe de a fi ajuns la final. Niciun partid nu și-a desemnat inca un candidat oficial. Liberalii prin vocea lui Nicolae Ciuca spun ca vor avea neaparat…

- Pe parcursul unei discuții intr-o emisiune in direct (poate fi vizionata integral aici) George Lazar, președintele PNL Neamț a lansat o provocare omologului sau politic de la PSD, Daniel Harpa. El s-a aratat dispus sa vina intr-o emisiune cu președintele PSD, mai mult decat atat, a precizat ca va participa…

- Presedintele PNL Neamt, avocatul George Lazar, a anuntat in emisiunea „Cafeaua de dimineata” de astazi, 15 ianuarie, ca la primaria municipiului Roman va candida din partea partidului… actualul deputat Laurentiu Leoreanu. Care in felul acesta va reveni, in cazul unei victorii, la funcția pe care a ocupat-o…