Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) cere demisia imediata a președintelui director-general al TVR, Dan Cristian Turturica, precum și demiterea producatorului general Ramona Saseanu, ambii propuși in funcții de PNL, precum și demiterea directorului știrilor TVR, Oana Popescu, pentru „prejudicierea grava a prestigiului și imaginii publice a AUR". „Ediția de vineri, 7 ianuarie, ora 21:00, a […]