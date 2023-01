Stiri pe aceeasi tema

- Lucram impreuna pentru o Europa verde, competitiva și incluziva. Comunicat de presa Municipiul Pitești a implementat proiectul Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din Pitești, contractul de finanțare cu nr. 2020/516108. Proiectul a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate…

- ”Limitless Agency, una dintre principalele companii din marketing digital din Romania, lider de piata in tehnologie de marketing si servicii PPC si SEO, anunta o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro in acest an si planuieste extinderea pe primele piete externe, in SUA si in Marea Britanie,…

- ”Ma bucur ca tot mai multi parteneri din Uniunea Europeana si din cadrul aliantei Nord-Atlantice isi manifesta interesul pentru industria de aparare din tara noastra. Am discutat astazi cu domnul Jens Ploetner despre buna cooperare economica dintre R.F. Germania si Romania si am convenit sa facem pasi…

- Ministerul Muncii a suspus dezbaterii publice Hotararea pentru stabilirea salariului minim. Astfel, se propune un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o majorare de 17,6 %. Peste 2,1 milioane de salariati ar urma sa beneficieze de aceasta crestere. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor este de…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, arata compania de tehnologie DigiSinergy, potrivit careia aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei. „Termenul…

- Plațile amanate, cunoscute sub denumirea Buy Now Pay Later, sunt un instrument financiar devenit deja popular de cațiva ani in țarile cu o industrie de e-commerce mai dezvoltata decat a Romaniei. Odata cu creșterea puternica a comerțului electronic la nivel local, impulsionat și de restricțiile…

- Banca centrala anticipeaza o „incetinire puternica a creșterii economiei” in a doua parte a anului, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina și a efectului sancțiunilor impuse, conform minutei ședinței de politica monetara din data de 5 octombrie, publicata astazi pe site-ul BNR.Banca Naționala…