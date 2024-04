Stiri pe aceeasi tema

- China ajuta Rusia sa realizeze „cea mai importanta expansiune militara din epoca sovietica si intr-un ritm mai crescut decat credeam ca este posibil" la inceputul razboiului din Ucraina, a avertizat vineri un inalt oficial american, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- General-maior Cristian-Daniel Dan conduce una dintre cele mai importante structuri NATO, cea care a pus Sibiul pe harta Europei, din punct de vedere militar. In opinia comandantului Corpului Multinational de Sud-Est (MNC-SE), principalele amenintari cu care se confrunta atat Romania, cat si NATO sunt…

- Grupa Romaniei la EURO 2024 a fost completata, dupa ce Ucraina a trecut la baraj de Islanda, 2-1. Ucrainenii au ajuns in grupa „tricolorilor”, alaturi de Belgia și Slovacia. Iar in aceasta grupa vor avea loc doua premiere in istoria fotbalului european. Ucraina va pentru prima data un meci oficial cu…

- Autoritatile din Romania au fost anuntate, duminica dupa-amiaza, cu privire la faptul ca in apele raului Tisa, in zona judetului Maramures, se afla trupul unui barbat. „In urma deplasarii la fata locului si din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au identificat cadavrul ca fiind…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a transmis, sambata, ca Romania va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie.”Nu putem anticipa deznodamantul acestui razboi, dar putem fi siguri ca vom fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie. In fața amenințarilor pe care Rusia le reprezinta la adresa…

- Ministerul Agriculturii a anunțat, oficial, ca, in 2024, Romania nu a importat niciun fel de cereale. Conform agridata, site-ul oficial de raportare al Comisiei Europene, țara noastra a importat circa 3.500 tone de porumb, in valoare de aproape 7,3 milioane de euro, sugerand ditamai evaziunea fiscala…

- Intr-un interviu exploziv la postul de televiziune Antena 3, fostul ministru al apararii din Moldova, Anatol Șalaru, a adus acuzații grave la adresa liderului AUR din Romania, George Simion. In declarațiile sale, Șalaru a afirmat ca Simion a fost declarat oficial agent al Moscovei, susținand ca a avut…

- Referitor la informatiile aparute in mass media privind punerea in libera circulatie pe teritoriul Romaniei a unor categorii de cereale grau si porumb originare din Ucraina, Autoritatea Vamala Romana precizeaza urmatoarele:Incepand cu data de 02 mai 2023 la nivelul Romaniei au fost instituite masuri…