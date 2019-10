Audieri Ion Ștefan, Violeta Alexandru. Ludovic Orban, nemulțumit: Nedrept și revoltător ”A fost un vot politic, iar modul in care a decurs audierea a aratat ca a fost pregatita in detaliu și a avut scopul de a da determina acest vot negativ. Nu accept ca Olguța Vasilescu și Radulescu “Mitraliera” sa fie cei care sa stabileasca capacitatea unui candidat de ministru din echipa mea de a face reforme in ministerul pentru care il propun. In Comisiile de Administrație ale celor doua Camere exista o majoritate PSD. Reprezentanții PSD sunt disperați pentru ca exista riscul ca la conducerea Ministerului Dezvoltarii sa existe un om corect, sa existe un om care sa nu mai inghita toate alocarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

