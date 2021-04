Managerul spitalului, un medic și un angajat al personalului tehnic au fost audiați pana in acest moment de anchetatori dupa tragedia de la “Victor Babeș”, in urma careia au murit trei persoane. In cursul zilei de astazi va continua audierea personalului medical și tehnic. De asemenea, tot marți va fi efectuata o expertizare a TIR-ului […] The post Audieri dupa tragedia de la “Victor Babeș”. Conducerea spitalului:“Acordam intreg sprijinul pentru aflarea adevarului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .