Audienţele conducerii SGU ­Ploieşti se mută în cartiere SGU Ploiești, societate aflata in subordinea Consiliului Local Ploiești, va extinde modalitatea prin care pot fi soluționate problemele ce țin strict de activitatea acesteia. Astfel, așa cum s-a anunțat, audiențele directorului general al SGU Ploiești, Dragoș Machițescu, se muta in cartiere, prima runda a dialogului cu ploieștenii in afara sediului societații fiind fixata pentru data de 3 aprilie a.c., la ora 12.00, cand acesta va fi prezent in Parcul Aurora din Ploiești, in zona foișorului, pentru a discuta cu cetațenii și pentru a afla problemele existente direct de la aceștia. ”Incepand cu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica O societate aflata in subordinea Consiliului Local Ploiești face recrutari de personal pe platforma OLX! Este vorba despre SC Hale și Piețe Ploiești, care a ajuns sa apeleze la aceasta modalitate de recrutare ieșita din comun pentru o instituție de aceasta natura. Pe 7 martie, pe OLX.ro a…

- Primarul Cristian Popescu Piedone face un apel catre locuitorii din Sectorul 5! Edilul i-a scos pe strazile din sector pe toți directorii de la salubrizare pentru a sta de vorba cu oamenii și pentru a identifica adevaratele probleme cu care aceștia se confrunta. La ordinul primarului Piedone, bordul…

- Fostul director general al societații Casa Unirea, Mariana Cotoi, a fost inlocuita in urma cu cateva zile de catre legumicultorul Ionuț Victor Radu , in urma neregulilor constatate de Direcția de control din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Astfel, controlul la Casa Unirea a scos…

- V. S. Cu șase voturi ”pentru” și 13 abțineri, proiectul de hotarare inițiat de primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, prin care se propunea reintoarcerea in patrimoniul municipiului a terenurilor transferate Consiliului Județean Prahova in anul 2021, in vederea construirii unui complex medical, a…

- V. S. Primaria Municipiului Ploiești a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul Romaniei a alocat Ploieștiului 53 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, necesare activitații curente și finalizarii unor obiective de investiții. Primarul…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat miercuri, inainte de sedinta conducerii partidului, despre comasarea alegerilor, ca pentru prima data in partid vor discuta serios despre aceasta propunere care intr-adevar a venit in coalitie.Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a fost intrebat…

- Anul 2024 a inceput la Complexul Energetic Valea Jiului cu o noua structura organizatorica, mai flexibila și adaptata noilor cerințe legislative reprezentate de Legea 296/26.10.2023. Pe aceasta noua structura s-a reușit crearea unui context favorabil demararii concursului pentru ocuparea a 43…