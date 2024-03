Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al filialei Timis a PNL, Danut Groza, care ocupa si functia administrativa de primar al orasului Sannicolau Mare, si-a anuntat marți demisia din functia detinuta in partid. Este prima demisie anuntata de la conducerea PNL Timis, dupa scandalul izbucnit in urma deciziei alienței PSD-PNL…

- Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, actual europarlamentar, a comentat recent, intr-un interviu, decizia lui Klaus Werner Joahannis de a candida pentru functia de secretar general NATO. Din punctul de vedere al lui Traian Basescu, Klaus Johannis nu detine calitatile de a ocupa aceasta functie,…

- Zvonurile care circulau de cateva luni privind candidatura președintelui Romaniei la o funcție importanta in NATO au fost confirmate ieri. Klaus Iohannis a anunțat, in mod oficial, ca intra in competiția pentru funcția de secretar general al Alianței Nord

- Analistul politic Cristian Pirvulescu este de parere ca sunt „foarte bune” sansele presedintelui Klaus Iohannis in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o declarației susținuta de la Palatul Cotroceni, ca intra in competiție pentru funcția de secretar general al NATO. „ Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei, cu toata responsabilitatea”, adauga el. „Am decis sa intru in competiție pentru funcția…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat marți intr-o declarație de presa ca și-a depus candidatura la funcția de secretar general NATO. Funcția mai este vizata și de premierul olandez Mark Rutte, conform G4media. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca „nu exista nicio paralela” intre devansarea alegerilor prezidențiale și o eventuala candidatura a președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO. Scrutinul pentru alegerea președintelui a fost mutat cu doua luni inainte pentru ca luna…

- Președintele SUA, Joe Biden, susține candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru postul de viitor secretar general al NATO. Informația este prezentata de Politico cu referire la un oficial american anonim, relateaza "Adevarul European". Poziția lui Biden este de natura sa incline mai mulți aliați…