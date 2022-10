Patriarhia Romana anunța, intr-un comunicat, ca Arhiepiscopia Bucureștiului va organiza slujbe de pomenire, duminica, 30 octombrie 2022, la biserica Sfantul Nicolae – Brosteni din Bucuresti pentru pomenirea victimelor de la Clubul Colectiv. Pe data de 30 octombrie 2022 se implinesc 7 ani de la tragicul eveniment din fostul club „Colectiv”, in urma caruia si-au pierdut viata 64 de persoane. Programul liturgic prilejuit de acest eveniment este urmatorul:– ora 8.30 – Slujba Sfintei Liturghii, care va fi savarșita in biserica parohiei Sfantul Nicolae – Broșteni situata in apropierea fostului club…