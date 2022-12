Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita fara viața intr-un congelator atunci cand membrii familiei ei au mers sa o viziteze la locuința sa din Trodica, un catun de 4.400 de locuitori din comuna Morrovalle, zona Macerata, Italia.

- O femeie a fost gasita fara viața intr-un congelator atunci cand membrii familiei ei au mers sa o viziteze la locuința sa din Trodica, un catun de 4.400 de locuitori din comuna Morrovalle, zona Macerata, Italia.

- O femeie a fost gasita fara viața intr-un congelator atunci cand membrii familiei ei au mers sa o viziteze la locuința sa din Trodica, un catun de 4.400 de locuitori din comuna Morrovalle, zona Macerata, Italia, relaetaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- OPRIT LA VAMA!… Polițiștii de frontiera din Albița au descoperit la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Toyota C-HR care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Italia. Asfel, in data de 08 noiembrie a.c., in jurul orei 23.00,…

- Caz șocant in Italia, unde carabinierii au descoperit ca un barbat iși ținea mama moarta in congelator. Autoritațile au intervenit in urma unei sesizari facute de serviciile sociale, dar și dupa ce nepoții batranei au inceput sa-și arate ingrijorarea pentru ca nu o mai vazusera de cateva saptamani.

- Descoperire macabra intr-o casa din cartierul Galante Minzella, in mediul rural din Ceglie Messapica, in zona Brindisi. Cadavrul unei batrane era ascuns in congelator, potrivit Today .Fiul pensionarei a fost dus la secția de poliție pentru a fi audiat.Cadavrul femeii de 82 de ani, Maria Prudenza Bellanova,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Mercedes, cautat de catre autoritatile din Italia si Cehia, aflat in posesia unui cetatean roman.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in ziua de 14.11.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, s a prezentat…

- Frauda de milioane in Italia. In jur de 700 de mii de perechi de pantofi etichetati ca fiind italieni si vanduti ca articole de lux erau de fapt produsi si ambalați in China, Albania si Romania.