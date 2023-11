Zilele trecute, 63 de studenti ai Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” au suferit o toxiinfectie alimentara, dupa ce au mancat mancare stricata de la cantina instituției. Muncitorii care se ocupa de modernizarea instituției au incins un gratar in curtea Academiei de Poliție. Cel mai probabil, aceștia s-au gandit ca așa mananca in condiții sigure. ”Pentru a ințelege ridicolul situației și haosul din Academia de Poliție, aveți mai jos o poza. Muncitorii firmelor care efectueaza lucrarile de modernizare in Academie nu iși mai cumpara mancare de la cantina și s-au gandit ei ca este mai sigur…