- 2024, Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” organizeaza concurs de admitere pentru tinerii care isi doresc o cariera in domeniul situatiilor de urgenta. In Romania, exista doua institutii de invatamant care sigura formarea si perfectionarea celor care isi doresc o cariera militara in domeniul situatiilor…

- Admitere la ACADEMIA de POLIȚIE 2024: Au fost publicate condițiile de inscriere, probele de concurs, reguli și calendarul Au fost publicate condițiile in care se organizeaza admiterea la facultațile Academiei de Poliție in acest an iar etapele de concurs cuprind evaluarea performanței fizice, proba…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit marți cu șeful FBI, Christopher Wray, aflat in vizita in Romania. Catalin Predoiu a sous ca doreste construirea un parteneriat intre Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din București si academia FBI de la Quantico, in contextul deciziei…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu șeful FBI, Christopher Wray. In cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au convenit asupra unui parteneriat intre Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și celebra academie Quantico, din SUA, in vederea unei reforme a sistemului din Romania. ”La…

- De cand era copil, Farcaș Andreea și-a dorit sa devina ofițer jandarm, insa nimeni nu se aștepta ca, la varsta de 23 de ani, va avea deja patru ani de experiența in jandarmerie, dobandita prin stagiile de practica, dar și prin cunoștințele acumulate in Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București-Facultatea…

- Astazi, 19 ianuarie 2024, a avut loc ceremonia oficiala de predare-primire a comenzii Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj. Dupa o activitate de peste 31 de ani in arma pompierilor, general de brigada Ion Moldovan a trecut in rezerva prin decret prezidențial. Acesta…

- Ministerul Afacerilor Interne a decis declansarea cercetarii prealabile fata de sapte angajati, dupa ce controalele au aratat ca mancarea a fost infestata inclusiv prin intermediul insectelor, iar normele igienico-sanitare au fost incalcate. „Cauzele posibile pentru aparitia evenimentului epidemiologic,…

- Șapte persoane cu functii de conducere si executie de la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt cercetate disciplinar, dupa ce in luna noiembrie zeci de studenti au fost dusi la spital cu toxiinfectie alimentara, a anunțat MAI. In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, 63 de studenti ai Academiei…