- Intr-o postare facuta pe pagina personala de facebook, primarul sectorului 4, Daniel Baluța, dezvaluie obiectivele cele mai importante care vor demara sau continua in anul 2022. Printre acestea se numara inceperea lucrarilor la Pasajul rutier suprateran care se construiește la intersecția bulevardelor…

- Lucrarile pentru Pasajul peste linia de cale ferata București-Constanța, din zona localitații Drajna, au inceput oficial marți, 11 ianuarie 2022. Deschiderea șantierului s-a facut in prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lucrarile ar trebui sa se finalizeze in 24 luni, așa cum este…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, marti, ca a semnat autorizatia de constructie pentru pasajul rutier Drajna, iar constructorul a promis ca va finaliza lucrarile inainte de termen. ”Vreau sa-i vad la lucru”, a transmis ministrul, potrivit news.ro. ”Acum am semnat Autorizatia…

- La public au ajuns pana acum doar 10 pagini trimise redacției de catre Florin Roman, care s-au dovedit toate 10 copiate.”Titu Maiorescu” a comunicat vineri, 10 decembrie, ca nu a gasit in arhiva lucrarea de master a ministrului Roman pentru ca ”Lucrarile de licența/disertație se pastreaza in Arhiva…

- Sectorul 4 imbraca in acest weekend hainele de sarbatori. Așa cum v-am obișnuit pana acum și in acest an, in ajun de Moș Nicolae, in sectorul nostru aprindem luminițele. Milioane de beculețe colorate, ghirlande și figurine tridimensionale vesele vor impodobi strazile, bulevardele și intersecțiile…

- Exista un scenariu „catastrofal”, dar posibil, in care nici cei vaccinați, nici cei care au facut COVID nu ar mai fi protejați de o noua imbolnavire: apariția unei tulpini a coronavirusului care sa eludeze raspunsul imunitar. O astfel de perspectiva este cu atat mai probabila cu cat virusul continua…