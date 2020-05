Stiri pe aceeasi tema

- In urma discuțiilor dintre reprezentanții celor doua state, autoritațile maghiare au finalizat implementarea tuturor masurilor solicitate de Romania pentru fluidizarea tranzitarii teritoriului Ungariei de catre cetațenii romani și pentru scurtarea timpului de așteptare la frontiera romano – maghiara.…

- Autoritațile maghiare au finalizat implementarea tuturor masurilor solicitate de Romania pentru fluidizarea tranzitarii teritoriului Ungariei de catre cetațenii romani și pentru scurtarea timpului de așteptare la frontiera romano - maghiara.Harta cu toate traseele și punctele de frontiera care pot fi…

- Autoritațile maghiare au finalizat implementarea tuturor masurilor solicitate de Romania pentru fluidizarea tranzitarii teritoriului Ungariei de catre cetațenii romani și pentru scurtarea timpului de așteptare la frontiera romano - maghiara.Alaturat aveți harta cu toate traseele și punctele…

- Este a șaptea zi de haos in Vama Nadlac, coada se intinde pe cațiva kilometri. De asemenea, exista probleme și pentru persoanele care doresc sa iasa din țara. Sute de oameni au fost ținuți toata noaptea la frontiera și nu li s-a permis sa treaca granița. Aceștia așteapta de 7-8 ore deoarece…

- Rares Bogdan a comentat, in direct, la Romania TV modul in care Ioan Buda a gestionat situatia de la frontiera Romaniei cu Ungaria, aglomerata de mii de oameni care voiau sa se intoarca in tara. "Ce i-am reprosat lui Buda inca de ieri. Faptul ca a trebuit sa intervina ministrul si premierul…

- Autoritatile folosesc capacitatea maxima a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II pentru a putea prelua convoiul de mii de romani care au ajuns in tara, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce fusesera blocati in Austria din cauza inchiderii granitelor Ungariei. Miercuri dimineata,…

- Cu privire la blocajul reaparut la granița dintre Austria și Ungaria, in cursul acestei dimineți, generat de faptul ca nu toți cetațenii romani aflați la frontiera menționata au reușit sa intre in Ungaria spre Romania in cursul acestei nopți, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o noua…

- Romanii blocati la frontiera austro-ungara „s-au putut intoarce acasa” Budapesta. Foto: Arhiva. Autoritatile ungare au decis sa le permita românilor blocati la frontiera austro-ungara sa tranziteze teritoriul ungar catre granita cu România - o masura aplicabila o singura data de…