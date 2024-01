Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat, miercuri, la „Jurnalul de seara” de la Digi24, masurile pe care le discuta Guvernul pentru a preveni incendii precum cel de la „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova. El a spus ca proprietarii și administratorii de pensiuni sau a unor astfel de amplasamente…

- Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a furnizat informații detaliate referitoare intervenția desfașurata pe 26 decembrie la incendiul de la Ferma Dacilor, unde 8 oameni au ars de vii.

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca pensiunea Ferma Dacilor putea fi inchisa in urma controlului din anul 2019, „avand baza legala pentru inchidere”. Fostul prim-adjunct al ISU Prahova a avut, insa, un comportament…

- ISU Bistrița a inceput controalele la hotelurile și pensiunile din județ unde sunt așteptați mulți turiști in aceasta perioada. Primele amenzi au fost date ieri, la doua unitați de cazare. Acestea vin dupa ce chiar in ziua de Craciun 7 persoane au murit intr-un incendiu care a cuprins complexul Ferma…

- Apar primele masuri dupa tragedia de la Ferma Dacilor, incendiul in urma caruia șapte oameni au murit și o alta persoana este in continuare cautata. Un șef din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a fost demis. E vorba despre șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova,…

- La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la Ferma Dacilor, unde șapte oameni au ars de vii, Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat primele masuri dupa incendiul devastator.

- „In urma tragicului eveniment produs in aceasta dimineața la un operator din județul Prahova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a solicitat ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate, inclusiv deficiențele constatate și sancțiunile aplicate, daca…

- In lumea jurnalismului, linia fina dintre informare și manipulare devine tot mai fragila, mai ales in contextul recentelor evenimente care au avut loc la o pensiune de pe dealul Istriței, din Tohani, in a doua zi de Craciun. Incendiul devastator, pierderea de vieți și drama umana au fost transmise in…