- Romania va fi reprezentata de noua sportivi, patru fete si cinci baieti, la Campionatul Mondial de alergare montana pe distante lungi si scurte ce va fi gazduit de Argentina, la Villa de Angostura (15-17 noiembrie), informeaza FR de Atletism. Delegatia Romaniei este alcatuita din Denisa Dragomir, Andreea…

- Federatia Romana de Gimnastica a decis descentralizarea loturilor olimpice, masculin si feminin, care au ratat calificarea la JO de la Tokyo. „Joi, la sediul Federatiei Romane de Gimnastica, a avut loc intalnirea Comitetului Executiv FRG, in cadrul caruia a fost dezbatuta situatia actuala…

- Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea s-a calificat in semifinalele probei de 1.500 m la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar). Romanca a fost inregistrata cu al 15-lea timp din serii, 4 min 07 sec 76/100, si va evolua joi, in semifinale, de la ora 23:00 (ora Romaniei). ”Nu a fost o…

- Sportivul roman Alin Firfirica s-a clasat pe locul al patrulea in finala probei de aruncare a discului, luni, la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha (Qatar), cu performanta de 66,46 metri. Medalia de aur a fost adjudecata de suedezul Daniel Staahl, cu 67,59 m, argintul a revenit…

- Sportiva romana Florentina Ivanescu s-a clasat pe locul 5 in limitele cat. 57 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de judo pentru cadeti de la Almati (Kazahstan). Ivanescu a invins-o in optimi pe mongola Namuundalai Altankhundaga, dar a pierdut in sferturi in fata japonezei Rin Eguchi,…

- Sportiva romana Elena Ramona Andries s-a clasat pe locul 23 la cat. 49 kg la Campionatele Mondiale de haltere de la Pattaya (Thailanda). La stilul smuls, Andries a ocupat locul 24, cu 74 kg, la aruncat a fost a 25-a, cu 90 kg, iar la total s-a clasat pe 23, cu 164 kg. Chinezoaica Zhihui Hou a luat aurul…

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela…