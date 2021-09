Atenționări scrise și verbale pentru timișorenii care hrănesc porumbei în spațiul public Chiar daca in Timișoara a fost aprobata o hotarare de catre consiliul local prin care a fost interzisa hranirea porumbeilor, nu toata lumea s-a conformat noilor reguli. Astfel, polițiștii locali le-au dat avertismente verbale unor persoane care au aruncat mancare porumbeilor din Piața Victoriei. De asemenea, polițiștii locali au aplicat in ultimele doua luni opt […] Articolul Atenționari scrise și verbale pentru timișorenii care hranesc porumbei in spațiul public a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

