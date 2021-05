Toate persoanele care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19, eliberat de autoritatile competente ale altor state, sunt exceptate de la obligatia de a prezenta un test molecular tip RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 si de la masura autoizolarii, la intrarea in Cipru. Masura a intrat in vigoare luni, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, documentul care atesta vaccinarea impotriva COVID-19 trebuie redactat in limba engleza. Informatii suplimentare pot fi consultate pe pagina de internet: Cyprus Flight Pass - Vaccinated Passengers. Conform informatiilor…