Accident grav în Timişoara, oameni răniţi

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică, în jurul orei 14.50, pentru a asigura măsurile PSI şi pentru acordarea primului ajutor medical... The post Accident grav în Timişoara, oameni răniţi appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]