- Traficul auto este restrictionat temporar pe Șoseaua Panduri, segmentul de drum cuprins intre strada Dr. Dumitru Bagdasar si bulevardul Geniului, dupa ce s-a surpat o parte a partii carosabile.

- In perioada 17 - 30 noiembrie 2020, va fi restricționat parțial traficul rutier pe str. Ismail, in perimetrul strazilor 31 August 1989 și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a apeductului pe adresele str. Ismail, 46 - 58.

- In perioada 3-20 noiembrie va fi restricționat parțial traficul rutier pe strada Ismail, in perimetrul strazilor 31 August 1989 și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a apeductului pe strada Ismail 46 și 58.

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic in Sectorul 2 și a refuzat sa sufle in aparatul alcooltest sau sa i se recolteze probe biologice. Oamenii legii susțin ca barbatul emana halena alcoolica. ”In data de 08.10.2020, in jurul…

- Doi barbati au fost prinsi in flagrant de catre politisti, pe DN6, intre Caransebes și Timisoara, in timp ce incercau sa obtina bani de la soferii care treceau pe acolo oferindu-le bijuterii false contra unor sume de bani. Polițiștii au intocmit acte premergatoare sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

