- Se extind restricțiile de circulație in Florești. Astfel, pe langa Strada Cetații, aflata deja in lucru, restricțiile vor fi extinse și pe strada Sub Cetate.,,Timp de doua zile, marți 29 respectiv miercuri 30 august a.c se extind restricțiile de trafic pe strada Cetații, in intersecția cu strada Sub…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca incepand de luni se vor efectua lucrari de inlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei primare, in zone din sectoarele 3, 4, 5 și 6 din Capitala. Vor fi efectuate urmatoarele intervenții: 1. Conducta Dn 500mm,…

- Afara sunt temperaturi caniculare, și e cald și in case. Dupa un weekend calduros in Capitala, la fel de anunța și primele zile din saptamana ce abia a inceput. In tot acest context, mulți bucureșteni se vor vedea nevoiți sa apeleze la varianta dușului rece sau a spalatului la „lighean”, in perioada…

- Capitala gazduiește, sambata, prima ediție a Bucharest 10K GRAND PRIX, cel mai nou eveniment RunInBucharest, dedicat atat alergatorilor profesioniști, cat și amatori. Este prima competiție nocturna de 10 kilometri, organizata noaptea in București.

- Pe pasajul de la Doamna Ghica se va circula la inceputul acestei toamne, iar primele doua tronsoane din Prelungirea Ghencea vor fi gata la sfarsitul primaverii lui 2024, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe Prelungirea Ghencea sunt patru tronsoane, dintre care primele doua vor fi…

- Unii locuitori ai Capitalei se vor vedea nevoiți sa gaseasca soluții pentru a incalzi apa. Și asta pentru ca la robinetele apartamentelor lor va curge doar apa rece, pe durata in care se vor face lucrari. Vor fi sute de blocuri in aceasta situație, in perioada urmatoare. Compania Termoenergetica anunta…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a transmis, miercuri, ca se efectueaza lucrari de reparatii pe conductele din reteaua primara, in sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6 din Capitala. Va fi afectata furnizarea apei calde la peste 560 de blocuri. Potrivit unui anunt al companiei se vor face urmatoarele…

- Atenție, șoferi! Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in cursul zilei de luni, 5 iunie, se vor lua masuri in vederea fluidizarii traficului dinspre litoral spre Capitala. Minivacanța de Rusalii sta sa se incheie, iar cei care și-au petrecut zilele libere pe…